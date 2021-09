Dal portale di Acea si apprende che i comuni di Cassino e Sant’Elia Fiumerapido saranno interessati da sospensione idrica giovedì 30 settembre. Ecco orari e zone interessate.

“Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla condotta adduttrice Vaccareccia 2, giovedì 30 settembre dalle ore 13:00 alle 23:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in acuni Comuni. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Cassino : via San Michele; via Tufo; via Caprareccia; Strada Portella; via Selvotta; via Ascensione; via Sant’Antonino; via Cappella Morrone; via Ai Patini; via Iannaccone; via Peola; zone limitrofe

: via San Michele; via Tufo; via Caprareccia; Strada Portella; via Selvotta; via Ascensione; via Sant’Antonino; via Cappella Morrone; via Ai Patini; via Iannaccone; via Peola; zone limitrofe Comune di Sant’Elia Fiumerapido: via Santa Caterina; via Posto; via Portella; via Giovanni XXIII; via Oliveto; via Guado Oliveto; via degli Uliveti; via Cupa; via Tascitara; via Casaleno Vertechi; via Ceccafosca; via Cardellino; via Arbusto; via Colle Iannucci; via Colle dei Gatti; via Isolabella; via Pecorile; via Falasca; via Santa Maria Maggiore; via Croce; via Impiano; via Peschiera; largo Cartiera; via Petrosa; via Chiaia; zone limitrofe; RSA Villa degli Ulivi.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi”, è quanto si apprende dal sito di Acea.

