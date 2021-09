Il saluto dei colleghi di Maurizio Corsi, volontario dei Vigili del Fuoco di Montelanico.

Montelanico, Maurizio Corsi va in pensione

Un saluto commosso e sincero al Capo squadra Maurizio Corsi che va in pensione e lascia il corpo dei volontari dei Vigili del Fuoco di Montelanico. Colonna portante del Distaccamento del paese lepino, Maurizio Corsi ha prestato servizio dal 1998 al 2021 e dal 2008 capo squadra, contribuendo a fondare, sempre nel 1998, a fondare la sede dei Vigili a Montelanico.

Animato da uno spirito di leale impegno verso gli alti, negli anni del suo servizio Maurizio ha portato a termine più di un migliaio di interventi di differenti tipologie, dagli incendi agli incidenti stradali, dalla ricerca di persone scomparse al salvataggio di animali dispersi, prodigandosi in azioni condotte su tutta la provincia di Roma e Latina.

Inoltre, nel 2012, il suo servizio è arrivato anche a Ventotene, dove è rimasto per 25 giorni con ruoli di coordinamento e organizzazione della locale stazione dei Vigili del Fuoco volontari.

Tutti i suoi colleghi del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Montelanico lo hanno salutato e ringraziato lo scorso 22 settembre, donandogli una targa per gli anni in ricordo del suo operato al servizio del territorio e della comunità.