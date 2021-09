Cassino. Prende a bastonate un’auto in sosta: denunciato minorenne

Ieri mattina, in una strada del centro città, un giovane, con il volto coperto dal cappuccio della felpa, ha danneggiato con un bastone di legno, senza apparente motivo, un’auto in sosta, per poi allontanarsi a bordo di una microcar.

Cassino, denunciato minorenne

Accurati accertamenti svolti nell’immediatezza dai poliziotti del Commissariato P.S. di Cassino hanno consentito di identificare l’intestatario del mezzo e risalire all’autore dell’atto vandalico.

Si tratta di un minorenne residente nella Città Martire, per il quale è scattata la denuncia.

Il giovane, accompagnato dai genitori, davanti ai poliziotti, si è assunto la responsabilità del gesto, scusandosi per quanto fatto e dichiarando di aver compreso la gravità del suo comportamento.

Dell’accaduto è stato informato il Tribunale per I Minorenni.

Foto di repertorio