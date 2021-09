Quarto appuntamento di “Leggere leggeri all’ora del tè”, L’AMICIZIA, “Se tu vuoi un amico, addomesticami”, sabato 2 ottobre 2021, ore 21, Mercato Coperto, Via Sobrero, Colleferro, Roma.

L’amicizia in fondo è un mistero: perché due persone si piacciono, si aiutano, si rispettano, e non vogliono niente in cambio? L’amicizia è gratuita. L’amicizia è una consolazione. L’amicizia è una certezza. L’amicizia è davvero un “campo che seminiamo con amore e mietiamo con riconoscenza” (Khalil Gibran). E la letteratura è piena di amici, Don Chisciotte e Sancho, Achille e Patroclo, Romeo e Mercuzio, Cloridano e Medoro, il Piccolo Principe e la volpe…

Il ciclo di incontri Leggere leggeri all’ora del tè di Marcello Teodonio con Maurizio Mosetti, a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Logos con il contributo del Comune di Colleferro, presenta un quadro di proposte di incontri che uniscono il piacere della letteratura e la chiarezza dell’esposizione. La formula è semplice e collaudata e si sintetizza nel titolo: “leggere leggeri”… Così il professore introduce, ricorda gli elementi fondamentali, le curiosità, i contesti; l’attore interpreta, entra nel testo, lo ritrova, sempre rispettandolo nella sua integrità. Ne viene fuori un’ora e mezzo di letture e di impressioni, di scoperte e di rivisitazioni, di emozioni, di risate e di riflessioni, eleganti, intense, originali. Nessun pregiudizio di moduli o di contenuti, nessuna tesi da dimostrare, nessuna spocchia da esibire: solo il piacere di incontrarsi, confrontarsi, farsi compagnia, risvegliare ricordi, suscitare domande, trovare parole, e magari risposte.

Sabato 2 ottobre, ore 21

L’AMICIZIA, quarto appuntamento

Mercato Coperto, Via Sobrero, Colleferro

L’accesso avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105.

Info:39.328.3893642/associazionegruppologos@gmail.com