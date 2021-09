L’associazione commercianti Colleferro, attraverso una nota, chiede all’amministrazione comunale maggiore rispetto, vista anche la situazione legata alla crisi.

La nota dell’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COLLEFERRO

E’ stata consegnata oggi all’ufficio protocollo del nostro Comune una istanza che chiede al nostro sindaco Pierluigi Sanna, a tutta la sua Giunta, nonché ai rappresentanti in Consiglio Comunale di maggioranza ed opposizione , maggiore rispetto nei riguardi della nostra categoria .

Il Commercio a Colleferro si trova a fare i conto con circa 2 anni di pandemia e con una crisi che sembra infinita.

Non abbiamo contezza di progetti futuri per il sostegno e lo sviluppo del commercio di vicinato ,sembra che ai nostri amministratori non interessi oppure temiamo che non abbiano chiara la gravità della situazione.

Il massimo che riescono a fare sono saltuarie festicciole dove non hanno neanche l’accortezza di coinvolgere la nostra associazione o gli Stessi Commercianti che rappresentiamo e che in ogni occasione sono costretti a navigare a vista anche con il rischio di dover impattare contro pesanti sanzioni amministrative.-

Associazione Commercianti Colleferro chiede ai nostri Amministratori maggior coinvolgimento dei commercianti nelle decisioni e nelle scelte che riguardano il commercio, un nuovo piano di interventi chiaro che scandisca tempi e modalità ,attenzione massima alla categoria e visione futura per evitare un disastro economico e sociale ormai annunciato .

Ai nostri colleghi commercianti chiediamo di far sentire la propria voce!!

Se restate in silenzio dentro i vostri negozi in attesa della chiusura definitiva non cambierà mai nulla

Associazione commercianti Colleferro è e sarà sempre al vostro fianco .