Baby Gang in azione nella zona di Vigna Clara, a Roma. Alcuni giovani hanno aggredito un passante con calci e pugni.

Prima calci e pugni, poi le lacrime in commissariato

Il tutto è successo alle prime luci dell’alba di ieri, domenica 26 settembre 2021. Nella zona di Vigna Clara, in piazza Giochi Delfici, un uomo è stato aggredito da una baby gang di un’età media di 15 anni.

Secondo quello che è il racconto, sembrerebbe che l’uomo sia stato aggredito a calci e pugni e, successivamente, rapinato. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia che hanno fermato i malviventi e li hanno portati in commissariato.

Come viene riferito da Il Messaggero, sembrerebbe che tutti i fermati siano scoppiati in lacrime mentre il malcapitato si trova ora ricoverato in ospedale con diverse ferite.