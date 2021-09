Colleferro, che paura in pieno centro: auto si ribalta

Macchina ribaltata in pieno centro cittadino a Colleferro. Il tutto è successo intorno alle 23 di ieri, domenica 26 settembre 2021.

Auto si ribalta in pieno centro a Colleferro: illesi i passeggeri

Il sinistro è avvenuto in via IV Novembre, a Colleferro. Una macchina ( un Suv per la precisione) con a bordo due persone si è ribaltato. I motivi sono ancora da capire ma, secondo quanto trapela, sembrerebbe che l’autista abbia perso il controllo del mezzo e sia andato a finire ai bordi della carreggiata.

Tanti i residenti che si sono affacciati e hanno prestato soccorso. Alcuni di loro hanno subito avvertito i sanitari del 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a tirare su la macchina.

Fortunatamente, sono rimasti illesi gli occupanti. Un sospiro di sollievo.