L’autunno ha aperto le sue porte ormai da qualche giorno, ma il caldo sole di settembre ancora non vuol saperne di lasciare la scena e regalerà un’altra settimana al sapor di fine estate per gli amanti della bella stagione. L’unico, parziale break andrà di scena proprio domani, nelle province di Roma e Frosinone: per la giornata di lunedì 27 settembre 2021 sono infatti previste piogge sparse e cieli sostanzialmente coperti su tutti i settori, con un’allerta meteo già diramata dalla protezione civile, ma il bel tempo tonerà protagonista già da martedì 28 settembre.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 settembre 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 27 settembre:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Nuvoloso con locali aperture

Sera: Nuvoloso con locali aperture

Temperatura prevista: min 22° C; max 27° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 28 settembre:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 19° C; max 29° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 27 settembre:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Nubi sparse con pioggia

Sera: Nubi sparse con pioggia

Temperatura prevista: min 19° C; max 28° C. Venti: deboli

Martedì 28 settembre:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 17° C; max 28° C. Venti: deboli