Mercoledì scorso, presso il mercato settimanale di Cocciano, personale della Polizia Locale di Frascati, direttamente coordinati dal Comandante Roberto Antonelli unitamente all’Ufficiale Vice Comm. Sofia Mariani, hanno attuato una serie di controlli con l’obiettivo di verificare il corretto funzionamento delle bilance utilizzate dagli operatori del mercato.

Controllo bilance presso mercato settimanale

L’attività di polizia ha previsto in primo luogo la verifica del “peso giusto” in considerazione della tara adoperata (buste o carta per alimenti) con l’eventuale riallineamento in caso di “errore” oltre i limiti della tolleranza. La seconda attività ha riguardato la vera e propria verifica delle bilance, provvedendo ad effettuare la comparazione di quanto indicato con l’utilizzo di due pesi certificati di 100 grammi ed 1 Kg.

Per ultimo si è provveduto al controllo della documentazione amministrativa e della regolarità delle verifiche periodiche, nonché del titolo che garantisce il corretto funzionamento degli strumenti di pesatura. In alcuni casi sono state riscontrate delle difformità per le quali è stato emesso nei confronti dei commercianti un ordine di aggiustamento.

All’esame dell’Unità Operativa della Polizia Amministrativa del Comando della Polizia Locale di Frascati, la posizione di un venditore trovato con una serie di monete posizionate sui piatti delle bilance utilizzate per il controllo del peso della verdura ed ortaggi. In questo caso, i poliziotti municipali si sono immediatamente

adoperati per un “riallineamento” d’ufficio dello stesso strumento, fatte salve le consequenziali verifiche al fine di accertare l’eventuale frode in commercio in considerazione della diversa quantità di prodotti venduti rispetto al peso effettivo.

L’attività volta alla tutela dei consumatori ha destato curiosità ma soprattutto apprezzamento da parte dei numerosi avventori del mercato. Dopo il recente sequestro di giocattoli non a norma e le verifiche relative alla tracciabilità dei prodotti posti in vendita, l’attività del Comando proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori operazioni di polizia amministrativa sempre con l’obiettivo primario della tutela dei consumatori.