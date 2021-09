Gli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale ,hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria una minore identificata come responsabile di furto in appartamento avvenuto il 17 agosto scorso in via Catania.

Roma, Nomentano. Una giovane nomade fermata dalla Polizia di Stato come responsabile di un furto in appartamento

Nell’occasione erano stati asportati monili in oro e borse di lusso, per un valore quantificato in circa 15.000 euro. Grazie all’ausilio della Polizia Scientifica e ad alcune immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza si è risaliti alla minorenne.

La stessa, con numerosi pregiudizi di Polizia, è stata associata presso la struttura minorile in via Virginia Agnelli.