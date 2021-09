Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di porchetta di Ariccia Igp a marchio Fa.Lu.Cioli per la presenza di Listeria monocytogenes rilevata in un campione analizzato.

Presenza di Listeria monocytogenes: ecco il lotto interessato

Il richiamo, interessa tutti i supermercati e gli ipermercati italiani. Il prodotto in questione è venduto in confezioni sottovuoto da circa 180g e appartiene al lotto 270721 con scadenza al 25/10/2021. La porchetta richiamata è stata prodotta da Fa.Lu.Cioli Srl nello stabilimento di via Variante Di Cancelliera n17-19 ad Ariccia (Roma).

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a chiunque sia in possesso del prodotto richiamato di non consumarlo e riportarlo al punto vendita dove verrà effettuato il cambio. L’azienda ha diffuso un avviso di richiamo, che sarà affisso nei punti vendita interessati dal provvedimento per la comunicazione ai consumatori. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio qualità dell’azienda al numero 069330125 oppure all’indirizzo email info@falucioli.it.