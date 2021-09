In data 24/09 alle ore 15e30 circa, la S.O. ha inviato la squadra VVF di Palestrina (24/A) per ricerca a persona, presso il santuario della Mentorella nel comune di Capranica Prenestina.

I dispersi

Due i dispersi: un italiano nato nel 1966 e una donna di nazionalità estone del 1974. Dopo essere state localizzate, le persone sono state recuperate tramite l’elicottero Drago 140.

Buone le loro condizioni di salute. Presente sul posto anche la squadra SAF, il 118 ,le FF.OO e il soccorso alpino.