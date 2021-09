Aifa ritira 44 lotti di Losartan Sandoz, per l’ipertensione: riscontrata presenza di impurezza. L’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco – ha ordinato il ritiro del Losartan Sandoz a seguito della comunicazione di ritiro volontario da parte della ditta, medicinale utilizzato per contrastare l’ipertensione e prodotto da Sandoz SpA. Il farmaco potrebbe presentare tracce di un’impurezza.

I lotti interessati

L’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco – ha ordinato il ritiro del Losartan Sandoz, a seguito della comunicazione di ritiro volontario da parte della ditta, medicinale utilizzato per contrastare l’ipertensione e prodotto da Sandoz SpA. Il farmaco potrebbe presentare tracce di un’impurezza oltre il limite consentito riscontrato nei lotti delle confezioni sotto indicate ed ai sensi dell’art. 70 del D.L.vo 219/2006.

Il ritiro riguarda in particolare il Losartan Sandoz da 50 milligrammi venduto nella confezione da 28 compresse rivestite con film. In questo caso, il lotto coinvolto è il n. 0450820 con data di scadenza 31/08/2023, AIC n° 038098341. Ritirato anche il • LOSARTAN SAND*28CPR RIV 50MG – AIC 039164037

• LOSARTAN ID SA*28CPR 50+12,5MG – AIC 039154176

• LOSARTAN ID SA*28CPR100MG+25MG – AIC 039154327

• LOSARTAN SAND*21CPR RIV 12,5MG – AIC 039164025

Di seguito l’elenco dei lotti delle seguenti specialità:

DENOMINAZIONE MEDICINALE AIC N. Lotto Data Scadenza

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 HS2614 31‐ott‐21

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 KK6852 31‐dic‐21

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KK7997 31‐dic‐21

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KL1208 31‐dic‐21

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 KM7442 31‐dic‐21

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 HX7771 31‐gen‐22

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KN9155 28‐feb‐22

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 KS1345 28‐feb‐22

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KS1477 28‐feb‐22

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KS1478 28‐feb‐22

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 KS1346 31‐mar‐22

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 KT4234 31‐mag‐22

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JD9412 30‐giu‐22

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JD9413 30‐giu‐22

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JK1766 31‐lug‐22

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JK1767 31‐ago‐22

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 KY6617 30‐set‐22

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 100 MG‐25 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154327 LG3193 31‐gen‐23

LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 50MG‐12,5MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039154176 LJ1598 31‐gen‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JV3117 31‐mar‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JV3118 31‐mar‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JY3798 31‐mar‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 JY3799 31‐mar‐23

LOSARTAN SANDOZ 12,5 MG 21 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164025 KB9323 30‐apr‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KA9737 30‐giu‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KD7407 31‐ago‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KF7869 30‐set‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KJ5294 30‐set‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KJ5295 30‐set‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KJ5296 30‐set‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KH6109 31‐ott‐23

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KP4634 31‐gen‐24

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KS3934 29‐feb‐24

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KU9390 31‐mar‐24

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KU9391 31‐mar‐24

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KV1662 30‐apr‐24

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KV1663 30‐apr‐24

LOSARTAN SANDOZ 12,5 MG 21 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164025 KV0838 31‐mag‐24

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KY9697 31‐ago‐24

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 KY9699 31‐ago‐24

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 LB4125 30‐set‐24

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 LD9487 31‐ott‐24

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 LJ0281 31‐mar‐25

LOSARTAN SANDOZ 50 MG 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A039164037 LJ0282 31‐mar‐25

Cos’è il Losartan? Il Losartan potassico, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è un sartano d’indicazione specifica contro l’ipertensione arteriosa e l’insufficienza cardiaca. Nomi commerciali in Italia: Lortaan (MSD); Losaprex (Sigma-tau); Neolotan (Neopharmed). Come spiega Wikipedia il medicinale viene utilizzato contro l’ipertensione arteriosa, ed in cardiologia contro l’insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco).

Questi gli effetti indesiderati: Alcuni degli effetti indesiderati: artralgia, cefalea, mialgia, astenia, vertigini, nausea, anemia, vomito, febbre, epatite, trombocitopenia, affaticamento, orticaria, rash.

La ditta Sandoz ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute è tenuto a verificare.

