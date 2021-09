Atto vandalico su Metro C: forti ritardi e disagi per i pendolari a Roma

Un grave atto vandalico avvenuto poco fa a Roma ha interessato gli utenti della Metro C. Segnalati forti ritardi, tutt’ora in corso di normalizzazione, ma residuali.

Atto vandalico sulla Metro C di Roma: ritardi e disagi per i pendolari

Nel primissimo pomeriggio i pendolari della Metro C stanno leggendo sul tabellone dei ritardi, causati da una o più persone. Sul fatto stanno indagando le forze dell’Ordine, che probabilmente utilizzeranno le telecamere di sicurezza per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Il fatto che comunque l’atto sia avvenuto all’interno del vagone, potrebbe rallentare le indagini, ma non si esclude che possano esserci testimoni.

Dopo diverso tempo, i ritardi stanno svanendo, se non per quelli residuali.

A segnalarlo è Astral Infomobilità