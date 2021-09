Tragedia nel quartiere di San Basilio dove un uomo di 50 anni, ex pugile, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione.

San Basilio, viene ritrovato morto in casa: addio a Il “Pastore”

Veniva chiamato il “Pastore” e, purtroppo, adesso non c’è più. Sui social, in questo momento, arrivano messaggi di cordoglio per la tragica morte di Daniele Vittozzi, ex pugile di 50 anni.

Stando a quanto riportato da alcune informazioni, il 50enne è stato ritrovato mercoledì scorso dalla sua compagna, riverso a terra e senza vita. Sono tante le ipotesi sopra le quali gli esperti stanno lavorando, ma quella più accreditata è quella relativa ad un arresto cardiocircolatorio.

Il corpo dell’uomo, particolarmente conosciuto nella comunità di San Basilio, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.