Torre Maura non ha più il suo Sindaco: è morto Walter

Lutto nella comunità di Torre Maura. È morto Walter, da tutti conosciuto come “Il Sindaco”. Vogliamo riproporre il post del gruppo di volontariato “La Banda del Cocomero”.

Il post commovente della “Banda del Cocomero”

Non c’è persona a Torre Maura che non conosca Walter! Lo si incontrava ovunque per il quartiere, in parrocchia, al mercato, alla circoscrizione dove lavorava, alla pasticceria.

E soprattutto era presenza fissa durante la festa di San Giovanni Leonardi, evento che lui attendeva insieme ai ritiri della Banda del Cocomero, e infatti quando poi i ritiri spesso si svolgevano ad ottobre e coincidevano con la festa, lui era combattuto se partire o meno. Alla fine, seppur dispiaciuto, sceglieva di restare a Torre Maura e partecipare ai festeggiamenti del quartiere.

Imperdibile per lui l’appuntamento con la banda musicale e le majorette, era lui ad aprire la sfilata, d’altronde era incontestabilmente per tutti il Sindaco di Torre Maura.

Da ieri Torre Maura ha perso il suo sindaco, Walter ci ha lasciato. Perdiamo un amico, un elemento fondamentale e storico del nostro gruppo. Già ci manchi Walter.

Ti abbracciamo forte, i tuoi amici della Banda del Cocomero

I funerali si terranno sabato alle 10.30 presso la Chiesa Grande del Don Guanella, in forma privata.