Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca e quelli della Stazione Roma Tor Vergata, in due distinte attività, hanno arrestato due persone per droga, una terza per evasione e segnalato alla Prefettura un assuntore di stupefacenti, sorpreso con una modica quantità per uso personale.

I controlli e gli arresti

In via dell’Archeologia i Carabinieri della Stazione di Tor bella Monaca, al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato un 30enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, notato, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della nota piazza di spaccio.

I militari lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale è stato trovato in possesso di ben 30 dosi di cocaina del peso di circa 18 grammi e della somma contante di 290 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Nel contesto dell’attività antidroga, i militari hanno anche arrestato una seconda persona.

L’uomo romano di 40 anni, nullafacente e con precedenti, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato fermato nei pressi di via dell’Archeologia, fuori dal proprio domicilio e senza giustificato motivo. Nella palazzina di edilizia popolare situata al civico 106, i militari hanno poi effettuato una mirata attività di controllo ed ispezione dei luoghi che ha permesso di rinvenire e sequestrare delle dosi di droga a carico di ignoti. In particolare, sotto una mattonella del vano scale, i militari hanno rinvenuto 20 dosi di cocaina, per un peso di circa 10 grammi, e 20 frammenti di hashish del peso di circa 28 grammi.

Nel corso del pomeriggio, al termine di un servizio di osservazione in via della Tenuta di Torrenova, i Carabinieri della Stazione Tor Vergata hanno arrestato un romano di 24 anni, disoccupato e con precedenti. Il giovane è stato notato dai militari mentre stava cedendo dello stupefacente ad un 29enne italiano che è stato identificato e segnalato. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina del peso di circa 11 grammi.

Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere accompagnati in Tribunale per la celebrazione del rito direttissimo. La droga e il denaro sono stati sequestrati.