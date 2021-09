Cinecittà, tragedia nella notte. Precipita dal sesto piano: morto un 33enne

Tragedia questa notte, 23 settembre 2021, in zona Cinecittà nella Capitale: un 33enne è precipitato dal sesto piano, morendo sul colpo.

Cinecittà, tragedia nella notte: morto un 33enne

Verso mezzanotte e mezza di questa notte, in via Tuscolana, è stato ritrovato il corpo senza vita di un 33enne, precipitato dal sesto piano. Nonostante il celere arrivo del personale del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il 33enne era a casa del padre.

La salma è stata portata all’istituto di medicina di Tor Vergata, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un gesto estremo ma sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine.

Foto di repertorio