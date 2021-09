Dalle prime ore di questa mattina, 22 settembre 2021, nell’area di piazza Vittorio Emanuele II, in particolare nei giardini “Nicola Calipari”, è in corso, da parte della di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale, un servizio ad “alto impatto”, con la verifica ed il controllo delle persone irregolari sul territorio nazionale lì presenti, il contrasto all’abusivismo, e per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Esquilino, in corso i controlli interforze

Verranno altresì volti dei controlli amministrativi alle numerose attività commerciali che operano sulla piazza, con particolare riguardo a quegli esercizi caratterizzati dalla presenza incontrollata di persone, spesso ubriache e moleste.

Detto servizio, come quelli già svolti nell’area di via Giolitti, in piazza Indipendenza e presso la Stazione Termini, è stato predisposto con apposita ordinanza del Questore di Roma, seguendo le linee guida espresse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.