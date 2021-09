Un segno distintivo della grazia divina nella gioielleria

È un mondo fatto di stile, ricerca e innovazione, che si rivolge ad un pubblico maschile che ricerca qualcosa di prezioso e di distintivo per trovare il suo giusto spazio all’interno della comunità.

Con questi presupposti Barakà tempra le sue collane, i suoi bracciali, i suoi gemelli e i suoi anelli, utilizzando materie innovative, quali ceramica, fibra di carbonio, alluminio o acciaio 316l, in abbinamento a materiali classici e a dir poco preziosi quali oro e diamanti, che grazie, all’avanguardia produttiva e all’artigianalità dei maestri orafi, realizzano a mano e con grande cura ogni proprio singolo pezzo.

La gioielleria a Palermo Cipolla Gioielli dal 1950 leader nella vendita di preziosi Barakà ci spiega che i gioielli di questo noto marchio si contraddistinguono per l’alta e sofisticata tecnica di produzione, che si può ammirare nei movimenti dei vari snodi cardanici e l’utilizzo di viti e fermi di fine fattura.

I valori di Barakà si esprimono in gioielli interamente realizzati in Italia che uniscono lusso a innovazione, eleganza e cura nel dettaglio in collezioni che raccontano storie di reali conquiste di avventure e di grandissimo design made in Italy reinterpretando l’alta gioielleria, lo stile dell’uomo secondo Barakà si avvicina a quei mondi che lo vedono protagonista quali business, sport, svago, tempo libero e savoir-faire .

Andiamo ora ad analizzare quello che è il significato dall’arabo, al livello semiotico e semantico del termine, che può riferirsi a persone, luoghi o cose, e che nel cristianesimo raggiunge definizioni di particolari azioni nel tempo, nello spazio e nelle circostanze.

Nel sufismo Barakà, è un segno distintivo di grazia divina elargita ad un buon mulsulmano e viene considerato trasmissibile da parte di un profeta ma anche di un maestro al proprio discepolo.

In pratica, un modo di ringraziare, “iddio ti benedica” la quale risposta equivale a “bene, grazie” e si esprime in “lode a Dio”.

La mescolanza di colori utilizzata da Barakà gioielli varia dal l’oro ai silver dell’argento o all’acciaio in abbinamento con il contrasto​secco e pungente del nero che trasmette eleganza, rigore e bigore.

La gioielleria Cipolla dal 1950 include nel proprio catalogo tutta la nuova collezione Barakà gioielli acquistabile anche online tramite il portale e-commerce che riesce a garantire sempre il massimo della sicurezza e dell’esperienza utente, infatti i professionisti della gioielleria Cipolla che con passione e cura per il cliente vanno a consigliare la scelta giusta certi dell’appoggio garantito per la sicurezza affidandosi a degli esperti nel settore informatico in grado di verificare con cura e con un riscontro rapido e immediato la sicurezza del portale, servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Oltre alla vendita online potrete scoprire tutto il catalogo Barakà anche presso il negozio fisico di Palermo in Vicolo della guardiola 2 dove potete apprezzare e toccare con mano la professionalità che contraddistingue una delle più storiche attività commerciali del territorio palermitano che unita alla passione e alla consapevolezza delle proprie capacità potrà indirizzarvi sulla scelta migliore.