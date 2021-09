Questa notte, 22 settembre 2021, verso le 4:00, si è verificato un brutto incidente nella zona nord della Capitale, su via Boccea: si registrano due feriti gravi.

Il sinistro avrebbe visto coinvolti tre mezzi, tra cui uno pesante. Nell’impatto, sono rimasti gravemente feriti un uomo e una ragazza, che sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Gemelli e dell’ospedale San Camillo di Roma.

Al momento, via di Boccea è chiusa al traffico, per permettere i rilievi del caso. Deviate anche le corse Atac:

#info #atac – Chiusa per incidente tra privati via di Boccea, nel tratto compreso tra via Vinovo e via Vernante, in entrambi i sensi di marcia, linee 904-905 e 916SC, deviate. I dettagli al link https://t.co/MfLgq6IVnU #indossasemprelamascherina 😷 #Roma

— infoatac +😷= (@InfoAtac) September 22, 2021