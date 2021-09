Code sulla ss148 Pontina per un mezzo in fiamme

Si segnala la presenza di code sulla SS148 Pontina questa mattina, 22 settembre 2021, a causa di un incidente in direzione Roma.

Code sulla SS148 Pontina, in direzione Roma

Si registrano code sulla SS148 Pontina tra Casalazzara e Pomezia in direzione di Roma per un veicolo in fiamme. Ancora da ricostruire la precisa dinamica del sinistro stradale.

La notizia è stata riportata dal noto portale di Astral Infomobilità. Si raccomanda di procedere con cautela.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio