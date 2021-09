Roma, Flaminia: restringimento della carreggiata. Ecco quando

A partire da lunedì 27 settembre, sarà istituito il restringimento di carreggiata della strada statale 3 “Flaminia” a Roma dal km 11,700 al km 11,200 (limitrofo all’innesto con il Grande Raccordo Anulare) in direzione Roma.

Restringimento di carreggiata in direzione Roma all’altezza del Grande Raccordo Anulare

Il restringimento di carreggiata è necessario per consentire, in piena sicurezza, l’esecuzione dei lavori di ripristino della stabilità dei versanti rocciosi, che comprendono attività di distacco dei volumi rocciosi potenzialmente pericolanti.

Il completamento dei lavori è previsto per il prossimo 31 ottobre. Anas, ha disposto l’incremento del proprio personale in loco nelle fasce orarie soggette ad alti volumi di traffico al fine di gestire e fluidificare al meglio la viabilità sulla statale e in uscita dal Grande Raccordo Anulare.