Paura a Terracina: anziano preso a sprangate per questioni condominiali

Paura nel centro cittadino di Terracina dove un uomo è stato preso a sprangate per questioni condominiali.

Uomo aggredito. Il motivo è legato a delle “questioni condominiali”

Prima la lite e poi l’aggressione. Il tutto è successo nella giornata di ieri, lunedì 20 settembre 2021, nel centro cittadino di Terracina. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo di 57 anni (M.M classe 1966) per questioni condominiali, ha aggredito un 72enne con una grossa spranga di metallo e l’ha colpito alla testa procurandole una ferita piuttosto ampia.

L’anziano, per paura, si era subito rinchiuso in casa ma non è riuscito a sfuggire all’ira del 57enne. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine che hanno subito fermato l’uomo e l’hanno tratto in arresto.