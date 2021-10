I panettoni artigianali, come riconoscerne un prodotto di qualità?

I panettoni artigianali sono forse i dolci simbolo del periodo natalizio, regnano su tutte le tavole e mettono d’accordo grandi e piccini. Morbidi, dal profumo inebriante e ricchi di sapore, queste qualità rendono questi prodotti i perfetti dolci da mangiare in ogni occasione di festa. Il mercato tuttavia è letteralmente invaso da una moltitudine di panettoni dai gusti più vari, ed è per questo motivo che scegliere il prodotto giusto sta diventando sempre più difficile. Proseguendo la lettura di questo articolo troverai parecchie informazioni che ti torneranno utili al momento della scelta aiutandoti a non commettere errori, buon proseguimento.

Come riconoscere un buon panettone artigianale?

Se ti stai domandando cosa rende un panettone artigianale un prodotto di qualità, devi sapere che la cottura di un panettone artigianale è un processo lento e delicato, pieno di passaggi importantissimi. Nei laboratori specializzati in media un panettone artigianale richiede oltre 48 ore di lievitazione dell’impasto, la cottura, il riposo del prodotto ultimato ed infine l’impacchettamento, tutte azioni da svolgere con la massima attenzione per preservare l’alto standard di qualità.

Nonostante dietro al prodotto ultimato vi è tantissimo lavoro, per gli occhi di molte persone è molto difficile scorgere la differenza tra un panettone artigianale di qualità e uno molto più banale da supermercato. Tuttavia anche i meno esperti, con qualche accortezza e un conoscenza riescono a riconoscere un prodotto di qualità da un classico panettone industriale. Ad esempio un panettone artigianale di qualità deve presentare alcuni dettagli quasi universali, a cominciare dalla classica forma a fungo, con la cupola ben più larga del pirottino di carta.

Il taglio a croce presente su quasi tutti i panettoni, non è solo un retaggio di antiche credenze quando si pensava che fare una croce sul pane fosse di buon auspicio a non rovinare la cottura, ma serve bensì a favorire l’aumento di volume e durante la cottura e a migliorarne la cottura. Una volta acquistato un panettone artigianale, è bene fare attenzione ad altri indici di qualità, come ad esempio, al momento del taglio bisogna osservare i classici fori che si formano in cottura (l’alveolatura), che devono essere di varia dimensione e sopratutto irregolari. (Altrimenti staresti mangiando un pandoro) Infine, per ognuno di noi è il gusto quello che la fa da padrone e mette la parola fine, per questo motivo è importante che la qualità degli ingredienti come ad esempio i canditi e le varie glasse di copertura siano realizzate con ottime materie prime, rendendo così migliore il sapore del prodotto finale.

Quindi in un prodotto di qualità al momento dell’assaggio bisogna essere in grado di riconoscere i sapori distintamente, come ad esempio l’arancia candita, l’uvetta ed il tipico sapore dei prodotti a pasta lievitata. Se sei curioso di assaggiare un panettone artigianale di qualità, visita il sito web https://www.pasticceriamax.it/panettoni-artigianali/ In questa pasticceria è possibile trovare tantissimi panettoni artigianali dai gusti più particolari, che sapranno certamente concludere al meglio ogni tuo pasto!

Cosa c’è all’interno di un panettone?

Il panettone è talmente importante nel territorio italiano che vi è un vero e proprio disciplinare. Gli ingredienti all’interno di esso sono veramente tanti, ma alcuni sono imprescindibili. Infatti il vero panettone, oltre ovviamente alla farina, non può essere privo di burro, tuorli, canditi uvetta e lievito naturale (il famoso lievito madre). Questi sono gli ingredienti fondamentali che servono a preparare il classico panettone tradizionale, nato nel nord Italia, ma divenuto nel tempo un punto fermo della cucina italiana, mettendo d’accordo ogni regione. Non privarti di questa delizia tipica del Natale, ma ricorda che al giorno d’oggi è possibile gustare un buon panettone artigianale in qualsiasi momento, poiché la maggior parte dei laboratori dolciari producono i loro prodotti di qualità in ogni momento dell’anno.