Il 25 settembre, presso l’Aula Civica di Via Pedicciano a Castelverde si terrà un importante evento culturale. L’incontro, aperto e gratuito, inizierà alle 17, la parola-centro sarà CONSERVAZIONE e la modalità è la stessa dei precedenti organizzati da LabPic:

Cos’è il Laboratorio Pensieri in Circolo? Il Laboratorio mira a uno sviluppo intellettuale e democratico della comunità in cui opera tramite un’azione culturale, portata avanti con diversi percorsi di lavoro.

Come funziona il Lab parola-centro? Le modalità sono semplici: viene proposta una parola o un tema, ci si incontra e a rotazione ognuno apporta un suo pensiero a riguardo, mettendo in circolo i pensieri!

Una riflessione che può nascere dalla lettura di un libro, dalla visione di un film, dall’ascolto di una canzone, da un’esperienza personale e così via. Tuttavia, non è assolutamente obbligatorio preparare qualcosa, si può anche solamente ascoltare o discutere in base al discorso che viene via via creandosi.

La formula riesce sempre a sorprendere: sfruttando l’ambiguità propria di ogni parola e la sensibilità di ogni partecipante, emergono ogni volta delle suggestioni inaspettate, assolutamente difficili da prevedere. Ciò è un bene! Arricchisce tutte e tutti con prospettive che magari individualmente non avremmo considerato.

Le dichiarazioni

“Finalmente, dopo tanto impegno, il Laboratorio Pensieri in Circolo ha trovato un riparo per proteggere dalle intemperie i propri lavori. Siamo orgogliosi di poter effettuare il primo incontro della stagione 2021-2022 presso l’Aula Civica di Castelverde, proprio nel centro del quartiere, antistante alla zona del mercato. Civico, come l’impegno che ognuno di noi si assume nei confronti della collettività per “mettere in circolo i pensieri e la cultura”, all’interno di una comunità che ne ha tanto bisogno.

Per questo vi aspettiamo numerose/i per ascoltare, parlare, riflettere insieme a noi e alle tante ragazze e ragazzi che hanno deciso di intraprendere insieme questo viaggio. Riprendendo la parola-centro del prossimo incontro, conservazione, la nostra intenzione è quella di conservare e portare con noi i contributi di tutte e tutti” spiega in una nota Federico Paolini, direttore delle attività culturali della costituenda APS “Laboratorio Pensieri in Circolo”.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1433520787047570

Contatti:

labpensieri@gmail.com

https://www.facebook.com/LaborPiC

https://www.instagram.com/lab_pensieri_in_circolo/

https://twitter.com/laborpic