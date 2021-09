Terzo appuntamento di “Leggere leggeri all’ora del tè”, SALUTE E MALATTIA, sabato 25 settembre 2021, ore 21, Mercato Coperto, Via Sobrero, Colleferro, Roma.

Il fatto è che la parola “salute” senza aggettivi non ha molto senso. Eh sì: la salute può essere “buona” oppure “cattiva”. Oppure tante altre sfumature. Però è vero che “salute” è quando stai bene, e “malattia” è quando stai male. Solo che esistono molti aspetti che si accompagnano a questi concetti: esistono malattie oggettive, e malattie soggettive; esistono cure che funzionano e cure inutili; esistono stati di benessere che sono tali per alcuni ma non per altri; esistono cose, situazioni, cibi, luoghi, incontri, che ti fanno stare bene, che ti danno salute (una salute “buona”!). E se qualcuno è perfino arrivato a dire che la vita in sé è “malattia”, è anche vero che anche su questo tema si può fare ironia. Di questi argomenti, si sono occupati tra gli altri: Margherite Yourcenar, Dino Buzzati, Collodi, G. G. Belli, Luigi Pirandello.

Il ciclo di incontri Leggere leggeri all’ora del tè di Marcello Teodonio con Maurizio Mosetti, a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Logos con il contributo del Comune di Colleferro, presenta un quadro di proposte di incontri che uniscono il piacere della letteratura e la chiarezza dell’esposizione. La formula è semplice e collaudata e si sintetizza nel titolo: “leggere leggeri”… Così il professore introduce, ricorda gli elementi fondamentali, le curiosità, i contesti; l’attore interpreta, entra nel testo, lo ritrova, sempre rispettandolo nella sua integrità. Ne viene fuori un’ora e mezzo di letture e di impressioni, di scoperte e di rivisitazioni, di emozioni, di risate e di riflessioni, eleganti, intense, originali. Nessun pregiudizio di moduli o di contenuti, nessuna tesi da dimostrare, nessuna spocchia da esibire: solo il piacere di incontrarsi, confrontarsi, farsi compagnia, risvegliare ricordi, suscitare domande, trovare parole, e magari risposte.

Sabato 25 settembre, ore 21

SALUTE E MALATTIA, terzo appuntamento

Mercato Coperto, Via Sobrero, Colleferro

L’accesso avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105.