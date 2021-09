Sospensione idrica a Marino: dove e quando mancherà l’acqua

Acea comunica che, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, mercoledì 22 settembre dalle ore 09:00 alle 17:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Marino. In particolare le zone interessate sono:

via Marsala

via Quarto S. Antonio

zone limitrofe

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile per l’intera durata dei lavori presso Via Marsala angolo Via Quarto S. Antonio.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

FOTO DI REPERTORIO