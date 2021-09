Pomezia, vagone cisterna perde carburante aereo vicino la stazione

Nella giornata di oggi, lunedì 20 settembre 2021, alle ore 5,43 circa la S.O. ha inviato a Pomezia presso lo Scalo merci della stazione ferroviaria, una squadra VVF (22/A), il CRRC ed una botte (AB/32) ,in seguito alla perdita di liquido avio trasportato in un vagone cisterna.

Tempestivo l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco

I soccorritori hanno provveduto a neutralizzare la perdita , mettendo in sicurezza l’area interessata.

Il celere intervento del personale intervenuto ha evitato il blocco del traffico ferroviario ,considerata l’importanza dello scalo merci .