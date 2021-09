Nella giornata di oggi, 20 settembre 2021, alle ore 3,35 circa la S.O. ha inviato a Roma, via A.Nazzari all’altezza del numero civico 17 la squadra VVF dell’Eur (11/A) con l’ausilio di una botte (AB/7) per incendio auto.

Ecco i dettagli dell’incendio avvenuto in zona Portonaccio, a Roma

Cinque le vetture parcheggiate che sono andate a fuoco, tre di queste sono state completamente distrutte dalle fiamme. Le cause al momento sono imprecisate.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia di Stato. Potrebbero seguire aggiornamenti.