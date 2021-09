Chiusura d’estate nel segno del bel tempo quella a cui assisteremo in queste giornate nelle province di Roma e Frosinone. Temperature più che gradevoli e un sole che ruberà ancora la scena saranno i protagonisti dell’equinozio autunnale, che sancirà il passaggio – simbolico e non – alla nuova stagione. Sarà una due giorni caratterizzata da un cielo terso, con qualche piccolo accenno di variabilità che, ad ogni modo, non scalfirà il quadro generale.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 settembre 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 20 settembre:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 18° C; max 27° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 21 settembre:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Nubi sparse con ampie schiarite

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 18° C; max 27° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 20 settembre:

Notte: Nubi sparse con ampie schiarite

Mattina: Nubi sparse con ampie schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse con ampie schiarite

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 16° C; max 25° C. Venti: deboli

Martedì 21 settembre:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 15° C; max 26° C. Venti: deboli