Tragedia sula statale 699 a Terracina: incidente con 3 morti e 5 feriti

La strada statale 699 “Dell’Abbazia di Fossanova è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso in seguito a un incidente mortale al km 2,500 in località Terracina, in provincia di Latina.

Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di cinque persone e la morte di tre uomini. Uno scontro violentissimo.

Sono presenti deviazioni in loco su viabilità locale.

Sul posto oltre al personale del 118 è presente la Polizia Stradale e il personale Anas, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.