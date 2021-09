Il suono della sirena da il via libera al rientro nelle abitazioni per i cittadini di Monterotondo. Riattivate le utenze e ripristinata la viabilità.

Le parole del Sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone

Posso finalmente comunicare che l’operazione, almeno per quel che riguarda il nostro territorio comunale, è ufficialmente conclusa. Il suono della sirena segnalerà a minuti la fine dell’emergenza, la riattivazione delle utenze e il via libera per il rientro nelle abitazioni.

Ci sarà tempo e modo di ringraziare meglio di così tutte le realtà variamente coinvolte – tutte le donne e gli uomini – che da giorni e ancora per le prossime ore hanno lavorato e continueranno a lavorare affinché tutto si svolga fino alla fine in maniera organizzata, efficiente e sicura. Buon rientro a casa e buon proseguimento di domenica.