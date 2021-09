Incidente via Appia Nuova stanotte: ferito un 20enne di Albano Laziale

Ancora un incidente in via Appia Nuova nella giornata di ieri. Dopo il sinistro avvenuto sabato pomeriggio, la zona è stata teatro di un altro impatto, che ha causato un ferimento. Ad avere la peggio è stato infatti un giovane di Albano Laziale. Il 20enne è stato in seguito trasportato all’ospedale dei Castelli Romani di Ariccia. Ha riportato traumi vari e contusioni, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Incidente poco prima di mezzanotte in via Appia Nuova

In Via Appia Nuova, la Fiat 500 Abarth, guidata dal 20 enne è finita contro un guard-rail girandosi su sé stessa e finendo per occupare la corsia opposta. L’episodio è avvenuto poco dopo l’incrocio Due Santi, direzione Roma. Per prestare i soccorsi, rimuovere i detriti e spostare l’auto, la strada è rimasta chiusa per circa un’ora. Dato l’orario notturno, le ripercussioni sulla viabilità non sono state eccessive.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito, che serviranno per appurare le esatte dinamiche di quanto successo.

Foto di repertorio