Colleferro, associazione “Crescendo Insieme”: al via la “chiamata alle arti” per il calendario 2022

L’Associazione Crescendo Insieme di Colleferro dà il via alla “chiamata alle arti” per la creazione del calendario del 2022. Ecco tutti i dettagli e le info.

Le info

“Quest’anno il calendario … lo famo strano!

Anzi, lo fate. Diamo il via, da questo istante, alla “chiamata alle arti” per la creazione del nostro calendario 2022!

Cerchiamo ritrattist*, pittor*, disegnator*, fumettist*, mangaka ecc., di qualsiasi età e di qualsiasi provenienza, professionist* o dilettant*, che usino il pennello o il mouse, la tavoletta grafica o le dita… l’importante è che abbiano voglia di ritrarre, ognun* con le proprie idee, la propria arte e le proprie tecniche, dei modell* molto particolari!

Modell* che si presteranno a tutto ciò che la vostra mente ideerá per loro: location, trucchi, costumi ecc. Saranno dispost* a tutto per voi, anche stare ore e ore immobili in posizioni strane.

Ogni artista avrà la possibilità di raffigurare un modello o una modella del nostro cast. Le 12 opere selezionate andranno a formare il nostro calendario.

Partecipare è molto semplice, vi basterá compilare il form in basso dove potrete descriverci la vostra idea: quale forma artistica utilizzerete o quali tecniche, di cosa avrete bisogno per realizzarla e, se vi va, anche perché avete deciso di fare parte del nostro (ogni anno sempre più bello) calendario!

Avete tempo fino al 30/09 per presentarci la vostra proposta!

Dopodiché, sceglieremo, insieme ai nostri “modelli”, le 12 più creative! Da quel momento, ogni artista scelto avrá un mese di tempo per la consegna dell’opera (sia digitale che materiale).

Il calendario verrá distribuito poi, a inizio Dicembre, con una tiratura di circa 3000 copie su tutto il territorio.

Gli artisti che non faranno parte dei 12 scelti potranno comunque realizzare l’opera e consegnarcela. Sarà poi pubblicata sulle nostre pagine e custodita con cura nei nostri archivi.

Qualora la tua proposta risulterà tra le 12 scelte ti contatteremo per i dettagli sulla realizzazione. Ti verrá assegnato uno o un tra i “modello speciali” e ti invieremo la sua storia. Dopodiché ci dirai come vorrai organizzarti, se (laddove possibile) in presenza o attraverso foto o video ecc. Cercheremo di esaudire ogni richiesta.

Per qualsiasi info, dubbio, richiesta, perplessità potete contattarci qui (su Facebook, ndr) o su WhatsApp al numero 3385621808″, scrive l’Associazione tramite un post Facebook.

Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Foto di repertorio