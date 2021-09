Controlli a tappeto per fronteggiare furti in appartamento e rapine in strada. Usavano uno schema classico i 3 ladri d’appartamento arrestati ieri mattina dalla Polizia di Stato a Monteverde.

Giorno pieno; un palo all’esterno e 2 uomini che entrano nell’androne di un palazzo. Uno si dirige verso la porta di fronte a quella da scassinare e copre lo spioncino con del nastro adesivo, l’altro si sfila da pantaloni un grosso piede di porco ed inizia a forzare la porta blindata. Il furto sarebbe andato sicuramente a “buon fine” senza il provvidenziale e quanto mai tempestivo intervento degli agenti del commissariato Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte.

Gli investigatori, “mimetizzati” nelle vicinanze del palazzo, avevano notato il movimento dei 3 ed intuendo le loro intenzioni li hanno osservati e, con una rapida manovra, li hanno bloccati in flagrante.

K.K. 46 anni e G.J. 45 anni, nativi della Georgia, ovvero i 2 ladri che sono entrati nel palazzo, e K.R. , 24enne anche lui georgiano, fermato all’esterno mentre faceva il “palo” sono stati arrestati per furto aggravato. Gli arnesi, ovvero il piede di porco ed un grosso cacciavite, sono stati sequestrati.

I 3 sono ora nelle aule del Tribunale di Roma in attesa dell’udienza di convalida.

Foto di repertorio