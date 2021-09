Guardia di Finanza, bando per 1409 allievi: concorso aperto anche ai civili

Come viene riportato dal noto portale di informazione Circuito Lavoro, è in arrivo un nuovo bando per 1409 Allievi Marescialli nella Guardia di Finanza. Il concorso è aperto anche ai civili. Ecco tutti i requisiti necessari e come partecipare alla selezione.

Bando 1409 Allievi Marescialli: tutti i dettagli

La Guardia di Finanza ha appena pubblicato un nuovo bando per la selezione di 1409 Allievi Marescialli, che saranno ammessi alla Scuola Ispettori. Il concorso si rivolge a candidati diplomati ed è aperto anche ai civili. Di seguito i posti disponibili:

1199 del contingente ordinario

216 del contingente mare

Per partecipare al bando bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

avere più di 18 anni e meno di 26;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di scuola superiore di secondo grado (a eccezione dei volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 con diploma di terza media).

Le prove

Il concorso inizierà con una prova preselettiva che si terrà dopo il 25 ottobre. L’esame consisterà in una serie di quiz composti da 90 domande a risposta multipla. Chi supererà questa prima fase potrà sostenere la successiva prova di efficienza fisica. Seguiranno poi altri accertamenti psico-attitudinali.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione a questa selezione pubblica deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica presente sul portale dei concorsi online della Guardia di Finanza. Il termine per la presentazione è il prossimo 9 ottobre. I candidati devono inoltre essere in possesso di una P.E.C.