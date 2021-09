HEDELAB richiama dal commercio integratore alimentare Lignes de plantes. Ossido di etilene nell’estratto di bambù.

Il lotto richiamato

Il ministero della Salute, ha pubblicato sul suo sito, il richiamo dal commercio rivolto ai consumatori di un lotto dell’integratore alimentare con estratti di zinco acerola e bambusa arundinacea Vitamina C 500 mg + Zinco acerola e Manna di Bambu’ 60 cps, a marchio Lignes de plantes, per la “presenza nell’estratto Bamboosa di ossido di etilene”.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 4 blister per 15 capsule (totale 60 capsule) da 500 mg con il numero di lotto 21139B e il termine minimo di conservazione 05/2024. L’integratore alimentare richiamato è stato prodotto per Natura Service Srl dall’azienda Hedelab SA nello stabilimento a Ghlin, in Belgio, alla Route Di Wallonie n 138-140. L’ossido di etilene è una sostanza utilizzata per sterilizzare e disinfettare gli alimenti conservati.

Ma è anche utilizzato come pesticida. Il suo utilizzo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, è vietato in Europa a causa della sua tossicità sull’uomo, ma è tuttora consentito in diversi altri Paesi. Per precauzione, si raccomanda di controllate il lotto e la scadenza del prodotto di questo genere di integratore evitandone il consumo.