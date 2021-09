Su Bluespirit nuove collezioni di gioielleria con sconti e spedizione veloce

È l’unicità a rendere preziosi i momenti importanti della vita. Come celebrarli al meglio? Approfittando delle idee regalo di Bluespirit, la gioielleria online con oltre 200 negozi fisici e tante promozioni esclusive. Quella presentata è un’offerta di orologi e gioielli per lui e per lei, selezionata tra i migliori marchi del settore, con i vantaggi di spedizione rapida e sicura, reso garantito e l’affidabilità di una realtà attiva da decenni.

Nello spazio di pochi istanti e qualche tap sullo schermo dello smartphone, su Bluespirit.com il cliente può trovare subito il gioiello desiderato, che si tratti di gioielli donna o uomo. L’intuitiva interfaccia di navigazione passa da categorie e filtri che semplificano ogni ricerca, potendo selezionare l’articolo anche rispetto a criteri quali tipologia di prodotto, materiale, brand, ultimi arrivi, occasione del regalo.

Concepito per dare spazio a ogni preferenza di stile, il catalogo può contare su tantissime opzioni, che includono orologio donna e uomo, bracciali, collane, orecchini, anelli donna oro su Bluespirit, accessori, idee regalo, gioielli in oro, argento e pietre preziose. È una proposta di cui fanno parte brand di punta del settore, come Lucien Rochat, Philip Watch, Sector No Limits, Chronostar, Emporio Armani.

La preziosità va a legarsi a speciali promozioni che permettono di risparmiare fino al 50% rispetto ai prezzi di listino, come dimostrano le tante offerte in corso. E con Bluespirit Card il cliente ha accesso a regalo di benvenuto, sconti esclusivi e altri vantaggi speciali, tra cui il cashback del 10% sugli acquisti effettuati con la Diamond Card.

Bluespirit.com integra all’interno dell’offerta ulteriori servizi, come il ritiro dell’ordine in uno degli oltre 200 negozi e il servizio di incisione, con la personalizzazione del gioiello o dell’orologio presso il punto vendita.

Scopri la ricercatezza del catalogo di www.bluespirit.com e iscriviti alla newsletter: riceverai subito un extra sconto del 10% sul tuo primo acquisto!