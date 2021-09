La sala operativa del Comando di Roma dalle ore 06.40 di questa mattina ha inviato due squadre e due autobotti in via di Portonaccio incrocio con via Latino Silvio per un incendio di un cumulo di traversine in legno ha ridosso della ferrovia.

Incendio tra via di Portonaccio e via Latino Silvio

Data la notevole quantità di materiale che sta bruciando, le operazioni di spegnimento risultano alquanto impegnative per il personale VVF sul posto.