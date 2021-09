Portale Impresa è il sito neonato che si propone di fornire un aiuto concreto a tutte le aziende, e non solo. Come? Scopriamolo insieme

Nasce Portale Impresa: un aiuto concreto a tutte le aziende

Portale Impresa si avvale della collaborazioni di specialisti in ogni settore. Gli articoli sono di aggiornamento per tutti coloro che hanno un’azienda, per i lavoratori autonomi e per chi cerca lavoro. Si tratta di approfondimenti indispensabili per chi quotidianamente svolge un’attività in Italia, e non solo.

Il sito può avvalersi della collaborazione di esperti di marketing e giornalisti, ma anche della consulenza di persone che conoscono le imprese e le vivono a 360 gradi. Portale Impresa dà la massima visibilità, sia locale che nazionale, a chi la richiede.

Esoneri contributivi, crediti di imposta, agevolazioni, tasse, ma anche approfondimenti sulle recenti decisioni del Governo e opportunità lavorative. Portale Impresa spiegherà come si produce il lavoro e come si svolgono i servizi, non solo di aziende di settori cruciali, ma anche per quelle nicchie che tengono in piedi il Paese.

Si analizzeranno dei case studies con articoli che, sebbene raccontino di dati complessi, hanno lo scopo di rendere semplice e fruibile la lettura anche per chi non “mastica” dati.

Insomma, non vi resta che seguirlo per restare sempre aggiornati su ciò che avviene intorno a te.