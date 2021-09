Dal 19 al 25 settembre 2021 Nemi parteciperà al programma della Notte Europea dei Ricercatori e Ricercatrici e della Settimana della Scienza.

Al centro delle iniziative proposte la mostra dal titolo Il viaggio tra tradizione ed innovazione, che si inaugura il 19 settembre alle 11,30 e sarà visitabile nei locali dell’androne e della Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli fino al 25 settembre. L’esposizione è a cura del Comune di Nemi in collaborazione con l’Università La Sapienza, l’Istituto Scolastico “Marianna Dionigi”, la Pro Loco e la fotografa Gianna Petrucci.

All’interno della mostra sarà esposta una biocarrozza prodotta dal polo di ricerca per la mobilità elettrica Pomos.

Il programma della settimana è vario e rivolto a tutti: dai trekking naturalistici a cura di A.E.A. LATIUM VOLCANO APS-ETS, alle visite guidate al Museo delle Navi Romane di Nemi a cura del G.A.A.L.N.A e le visite guidate musicali del borgo a cura di G.A.A.L.N.A., I passi della Tradizione e Terra Nemorense, ai seminari dal titolo La biodiversità “dietro” casa a cura di Libero Middei e Mobilità per il Turismo e Turismo della Mobilità a cura del professor Fabio Massimo Frattale Mascioli.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DELLA SCIENZA

19 settembre 2021

ore08,45: trekking naturalistico da piazza Umberto I al lago a cura di A.E.A. LATIUM VOLCANO APS-ETS. Appuntamento in piazza Umberto I a Nemi.

ore 09,30: appuntamento presso il Museo delle Navi Romane di Nemi per visita guidata a cura del G.A.A.L.N.A.

ore 16,30: visita guidata musicale del borgo di Nemi dal titolo Nemi: storia e tradizioni a cura del G.A.A.L.N.A., I passi della Tradizione e Terra Nemorense. Appuntamento in piazza Umberto I a Nemi.

24 settembre 2021

ore 18,00: conferenza dal titolo La biodiversità “dietro” casa a cura di Libero Middei. Sala del Pattinaggio di Palazzo Ruspoli.

25 settembre 2021

ore 08,45: trekking naturalistico da piazza Umberto I a Fontan Tempesta e ritorno al belvedere Ceyrat a cura di A.E.A. LATIUM VOLCANO APS-ETS. Appuntamento in piazza Umberto I a Nemi.

ore 09,30: appuntamento presso il Museo delle Navi Romane di Nemi per visita guidata a cura del G.A.A.L.N.A.

ore 16,30: visita guidata musicale del borgo di Nemi dal titolo Nemi: storia e tradizioni a cura del G.A.A.L.N.A., I passi della Tradizione e Terra Nemorense. Appuntamento in piazza Umberto I a Nemi.

ore 18,00: conferenza dal titolo Mobilità per il Turismo e Turismo della Mobilità a cura del professor Fabio Massimo Frattale Mascioli. Sala del Pattinaggio di Palazzo Ruspoli.