Al termine di un’attività info-investigativa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno rintracciato e individuato due giovani ladri, responsabili di un furto ai danni di una donna.

Il furto

I due malfattori, entrambi romani 17enni, dopo avere individuato la vittima, una 43enne romana, seduta ai tavoli di un bar dei pressi di via dei Traghetti ad Ostia, hanno approfittato di un momento di distrazione di quest’ultima, per rubarle la borsa.

L’azione dei due giovani è stata, però, notata da un passante, che ha immediatamente allertato la pattuglia dei Carabinieri in quel momento in transito.

I militari, si sono subito posti alla ricerca dei malfattori, battendo tutte le strade vicine sino ad individuarli in una via limitrofa, mentre tentavano di far perdere le loro tracce e recuperando l’intera refurtiva.

I due giovani ladri sono stati denunciati al Tribunale per i minorenni di Roma per furto aggravato, mentre la borsa è stata restituita alla legittima proprietaria.

Foto di repertorio