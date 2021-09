Tra storia e astrologia, visite alternative a Villa Adriana

Visite a luoghi di interesse noti da sempre, ma da portare avanti sotto una differente ottica. L’Italia è universalmente noto come il Bel Paese per via dei tanti luoghi di interesse storico, artistico, culturale. E non si parla dei siti più famosi e visitati, ma anche di un nutrito numero di realtà non molto note che possono garantire un’esperienza unica.

Alle porte di Roma ad esempio c’è Tivoli, cittadina piena di luoghi di interesse, molto dei quali incusi nei siti Unesco o FAI. Villa Adriana è uno di questi. Un luogo che custodisce un patrimonio storico e artistico di un certo peso visto che, come il nome suggerisce, fu fatta edificare dall’Imperatore Adriano, nel II secolo d.C.

Già considerata uno dei luoghi più visitati nei dintorni di Roma e inserita, come detto, nei siti patrimonio dell’umanità dall’Unesco, oggi Villa Adriana può essere visitata sotto una nuova luce, molto particolare e certamente affascinante.

Villa Adriana, visite astrologiche

Si parla di visite astrologiche a Villa Adriana, di particolare interesse per chi volesse venire a conoscenza della vita di Adriano attraverso il suo tema astrale. In sostanza la visita a Villa Adriana, una delle meraviglie di Tivoli, viene realizzata non soltanto analizzando i temi storici, cosa che è piuttosto usuale, ma ricercando una chiave di lettura alternativa, vale a dire proponendo una analisi astrologica del tour.

Cosa significa effettuare una visita guidata di questo genere? Vuol dire partecipare ad una visita guidata di Villa Adriana venendo a conoscenza dei temi natali di Adriano per comprendere meglio le dinamiche di questo personaggio. Uno degli imperatori più importanti dell’epoca Romana, conosciuto come l’amante del bello (definizione che trova ampia giustificazione nella magnificenza proprio di Villa Adriana).

Turismo nuovo e chiavi di lettura alternative

Chi è stato sempre affascinato da tematiche di questo genere, quindi da tutto ciò che racchiude magia e mistero, e ama, al contempo, visitare luoghi di interesse, può abbinare le due passioni all’interno di una visita guidata di questo genere.

Percorsi nuovi, certamente originali, che vanno a proporre visite guidate a luoghi già noti ma sotto una nuova ottica, in una luce differente; esattamente come nel caso delle visite astrologiche e astro-cartografiche di Villa Adriana. Il che può rappresentare anche una soluzione per tentare di rilanciare il turismo di prossimità, quello a km 0, in un momento nel quale ce ne è certamente bisogno.