Il tempo non promette bene nel fine settimana, nonostante le temperature miti che ci sono state in questi giorni. Quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 17, 18 e 19 settembre 2021 nella zona della provincia di Roma e Frosinone.

Previsioni meteo 17-18-19 settembre 2021 in provincia di Frosinone

Venerdì: arriva il maltempo con pioggia fino a 8 mm. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3909m.

Sabato: anche in questo caso è previsto maltempo con piogge fino a 2 mm. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3811m.

Domenica: tempo in netta ripresa anche se non mancheranno le nuvole. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3929m.

Previsioni meteo 17-18-19 settembre 2021 in provincia di Roma

Venerdì: nubi in progressivo aumento. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3919m.

Sabato: cielo nuvoloso. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3795m.

Domenica: tempo in netto miglioramento. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3911m.