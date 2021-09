A causa del corteo in transito da Piazza Indipendenza a via Molise, si potrebbero registrare dei ritardi per alcune linee del Trasporto Pubblico Locale.

Corteo in Piazza Indipendenza: possibili ritardi TPL

Foto di repertorio