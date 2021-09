Questa mattina, 16 settembre 2021, si segnalano code sulla A24 a causa di un incidente.

Code sul Tratto Urbano della 24

Code sul Tratto Urbano della A24 da via dei Fiorentini a Portonaccio in direzione della Tangenziale Est a causa di un incidente in cui è coinvolto un motociclo.

Lo comunica Astral Infomobilità.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio