Aveva costruito un struttura abusiva di circa 200 metri quadri nel parcheggio di un condominio il gestore di un attività di somministrazione, un italiano di 50 anni, denunciato dagli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’intervento della Polizia Locale

Gli operanti hanno rilevato come la struttura, situata in zona Ponte Galeria e realizzata con un tetto in lamiera e pannelli in PVC, fosse completamente abusiva.

Oltre alla denuncia, sono state elevate sanzioni amministrative per più di 6.000 euro e l’intera area è stata posta sotto sequestro.