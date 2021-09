Si comuncia che sono in corso nella mattinata di oggi, 15 settembre 2021, dei lavori su via Casilina.

I dettagli

Lavori in corso su via Casilina tra via Gino dall’Oro e via di Centocelle dove è attivo un restringimento di carreggiata. Possibili ripercussioni per le corse della linea S04 Centocelle – Termini.

Lo comunica Astral Infomobilità. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio