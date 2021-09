Partiranno da lunedì 20 settembre le somministrazioni della terza dose del vaccino anti-Covid.

La circolare del Ministero della Salute stabilisce che la terza somministrazione andrà effettuata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Lazio, il piano per la terza dose del vaccino anti-Covid

Nel Lazio si partirà da Rieti e con i pazienti più fragili, come si evince dall’ultimo bollettino pubblicato dalla Regione:

“Campagna vaccinale: si prosegue con l’immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all’obiettivo dell’85%. In corso il monitoraggio e il reclutamento dei trapiantati per la dose di richiamo.

ASL di Rieti: reclutati i primi trapiantati per somministrazione terza dose”, è quanto dichiarato dall’assessore D’Amato.

Foto di repertorio